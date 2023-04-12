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السجن بقية العمر لقاتل زوجته طعنا في البحيرة

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 12:59 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قضت ليلة أمس الثلاثاء 11 افريل 2023 هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن بقية العمر لزوج قتل زوجته طعنا بسكين بجهة البحيرة اثر خلافات بينهما.

وقد انكر الزوج القاتل خلال جلسة محاكمتة نية قتل الضحية فواجهته القاضية بتقرير الطب الشرعي الذي أكد ان الاصابات كانت موجهة للقلب فبين انه يوم الواقعة كان في حالة سكر.


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