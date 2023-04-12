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سوريا تقرر إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 11:30 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت الجمهورية العربية السورية، إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن سوريا وتونس أعلنتا في بيان مشترك اليوم أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس قيس سعيد بتعيين سفير لدى سوريا، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح سفارتها بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة.

وتابعت بأنه "حرصاً من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريساً لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين".


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