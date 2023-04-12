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نجيب الدزيري: النهضة وراء تزييف كلام البابا والترويج له وسعيد لن ترضى عنه لا اليهود ولا النصارى

Publié le Mercredi 12 Avril 2023 - 09:54 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن حركة النهضة وراء تزييف خطاب البابا والترويج لذلك عبر وسائلهم الاعلامية مثل قناة الزيتونة وموقع رصد.
واضاف "الفاتيكان لديه مواقف سياسية وهم ضد كل مصلح عبر التاريخ بما في ذلك المصلح الحالي الرئيس قيس سعيد متابعا " لن ترضى النصارى واليهود على قيس سعيد".
وقال ان الفاتيكان لم تكن له مواقف ضد سياسات هتلر وموسيليني والفاشية لذلك لا يحق لهم اعطاؤنا الدروس".


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