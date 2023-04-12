السنوسي: مسلسل 'فلّوجة' اختلف تماما عن الحلقة الأولى وبعث رسائل مهمّة

بعد الجدل الذي طرحه مسلسل الفلوجة منذ اول حلقاته، انتهى العمل امس الثلاثاء في 20 حلقة، مثيرا اراء متباينة حوله.ومن جانبه قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، في تدخل لماتينال اذاعة شمس اليوم الاربعاء 12 افريل 2023، ان المسلسل في حلقاته الاخيرة اختلف تماما عن الحلقة الاولى.واضاف السنوسي انه مع الوقت، بعث العمل برسائل مهمة، كما ان تفاعل الناس معه اختلف عن الحلقة الاولى.وشدد السنوسي ان وجود دراما تونسية هي مسألة ضرورية، لكن التقييم يبقى للنقاد.