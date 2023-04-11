البحيرة 1: عمليات تفريق للافارقة جنوب الصحراء يتسبب في مواجهات مع الامنيين وتهشيم سيارات المتواجدين في المنطقة !!

أقدم عدد من طالبي اللجوء على الاعتداء على سيارات وعدد من المارة أمام مقرّ المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس بمنطقة البحيرة بالعاصمة الثلاثاء.وتدخّلت القوات الأمنية وقامت بإيقاف عدد منهم، فيما غادر آخرون المكان.ويرفض طالبو اللجوء الأفارقة إدماجهم في تونس، ويطالبون المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى.