النادي الافريقي يطالب باعادة مباراة فريقه لكرة السلة مع النجم الرادسي بقاعة القرجاني وبحضور جماهيره

طالبت الهيئة المديرة للنادي الافريقي بإعادة المباراة التي توقفت امس بقاعة المرحوم الشريف بالامين بالقرجاني بين فريق كرة السلة للنادي الافريقي والنجم الرادسي بسبب احداث شغب وذلك "في أقرب الآجال بنفس القاعة وبحضور جمهور النادي ".



وحمّلت هيئة النادي في بلاغ اصدرته اليوم الجامعة التونسية لكرة السلة المسؤولية الرياضية الكاملة و طالبتها بسياسة رياضية عادلة .



وجاء في البلاغ ايضا ان " الهيئة تؤكد إحترامها لمؤسسات الدولة لكنها تدعو الجميع إلى إحترام أسوار النادي و كرامة جمهوره و تمكينه من معاملة إنسانية" .

وادانت الهيئة " أيّ تعامل من شأنه المس من كرامة جماهيرالنادي أو حرمتها الجسدية" مطالبة السلط العمومية المعنية بفتح بحث تحقيقي فوري في الغرض .



وقالت الهيئة أن مجلس هيئتها "في حالة إنعقاد دائم و مُستمر إلى حين ختم الأبحاث و إصدار القرارات المناسبة حماية للنادي و لجماهيره و لإستحقاقه الرياضي الثابت" حسب ما جاء في البلاغ.



ويذكر ان مباراة نصف نهائي البطولة بين النادي الافريقي و النجم الرادسي التي احتضنتها قاعة القرجاني مساء امس توقفت في الفترة الاولى من اللعب حينما كانت النتيجة 21-10 لصالح النادي الافريقي و ذلك بسبب احداث شغب داخل القاعة .



