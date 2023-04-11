فئة 12Redmi Note لم تعد سرًا على الإطلاق

بلاغ صحفي -



أعلنت Xiaomi عن العديد من ميزاتها و الآن اصبحنا نعرفها جميعًا



نحن بالفعل على بعد أيام قليلة من تقديم Xiaomi لسلسلة Redmi Note الجديدة في تونس، بعض الأجهزة التي تهدف إلى أن تكون الأفضل في نطاق Android المتوسط المدى والتي نعرف عنها بعض المعلومات المثيرة للاهتمام التي سنقوم بتفصيلها في هذا الخبر الصحفي.

في هذه الحالة ، سيكون التاريخ الذي سيتم فيه الكشف عن كل شيء عن سلسلة Redmi Note هو 13 أبريل 2023.





كاميرات بدقة 200 ميجابكسل وشحن سريع 120 وات والمزيد: Redmi Note12 Pro Plus 5G الجديد



لم تؤكد Xiaomi رسميًا أسماء اثنين من النوعين التي سنراها في 13 أفريل يتوافق اسم هذين النوعين مع Redmi Note 12 Pro + 5G و Redmi Note 12 ، وهما هاتفان محمولان رأيناهما في الصين منذ بضعة أشهر.





في الواقع ، من خلال صور ترويجية مختلفة ، أكدت Xiaomi بعض الميزات التي سترافق هذه الهواتف الذكية ، وتتزامن مع تلك الخاصة بالطرازات الصينية. على سبيل المثال ، كشفت الشركة الآسيوية أن طراز Pro + 5G سيحتوي على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل ، وسيزود أيضًا بشحن سريع يصل إلى 120 واط رأيناه في الأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى.



علاوة على ذلك ، كشفت الشركة أن الشاشة المختارة لهذا الهاتف ستتميز بتقنية AMOLED بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ، أي أكثر من المواصفات المعتادة لخط الإنتاج هذا. بالطبع ، لم يكشف Xiaomi عن أي من مواصفات PRO لنموذج ، لذلك سيتعين علينا الانتظار بضعة أيام قبل أن نتمكن من تأكيد مشاركته لهم على صفحتهم الرسمية Facebook على.

بالنسبة للباقي ، ليس هناك الكثير لقوله أو أن Xiaomi نفسها قد كشفت لنا. من المتوقع ، كما حدث في السوق الآسيوية ، تقديم Redmi Note 12 5G المفترض أيضًا .



