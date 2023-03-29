العبيدي: حوالي 40 بعثة ديبلوماسية وقنصلية دون رئيس بينها ألمانيا والصين

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 17:13 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، أن ما يناهز 40 بعثة ديبلوماسية وقنصلية ليست لها رئيس بعثة.

وخلال مداخلته على اذاعة شمس، أوضح عبد الله العبيدي أن تونس لم تعين سفير في ألمانيا منذ سنة ونصف ونفس الشيء بالنسبة للصين.

وتابع بأن السفارات هي مراسم تجمع المعلومات وهو ما يقوم به السفراء الدول الأجنبية في تونس من تحركات وتنقلات ولقاءات من أجل جمع المعلومات.

ولفت إلى أن تونس ليست لها المعلومات التي ستقوم من خلالها ببناء قرارها وسياستها.

كما أفاد عبد الله العبيدي بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد معزول منذ سنتين "وحتى في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التقى وزير الخارجية الأمريكي" وتابع "لوكان له وزير خارجية معتد رئيس دولة لا يلتقي وزير خارجية".

وواصل بالقول "رئيس الدولة صرح بأن تونس ليست في حاجة للصناديق" وتساءل "لماذا ذهب إلى أمريكا؟".


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