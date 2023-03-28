في شدّك الرادار، عربي سناقرية لبطلة الرّالي هند الشاوش: في عوض تتلهى بدارك و براجلك مسيبتهم وماشية تجري في الصحراء‎‎

وخاطب كرونيكور البرنامج عربي سناقرية هند الشاوش قائلا "في عوض تتلهى بدارك و براجلك وتعملّو جلبانة ولا شمنكة مسيبتهم وماشية تجري في الصحراء هاو عجلة تنقبت وهاو الكرهبة طاحت Panne".واثار العربي سناقرية غضب هند الشاوش التي وصفته بالجاهل وطالبته اما بالصمت او الانسحاب حتى انها في نهاية الحلقة لم تقتنع انها وقعت ضحية الكاميرا الخفية.‎‎