في شدّك الرادار، عربي سناقرية لبطلة الرّالي هند الشاوش: في عوض تتلهى بدارك و براجلك مسيبتهم وماشية تجري في الصحراء‎‎

Publié le Mardi 28 Mars 2023 - 17:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وقعت اول أمس الاحد، بطلة الرالي هند الشاوش في فخ الكاميرا الخفية على قناة تونسنا في برنامج شدك الرادار الذي يقدمه الصحبي بكار.
وخاطب كرونيكور البرنامج عربي سناقرية هند الشاوش قائلا "في عوض تتلهى بدارك و براجلك وتعملّو جلبانة ولا شمنكة مسيبتهم وماشية تجري في الصحراء هاو عجلة تنقبت وهاو الكرهبة طاحت Panne".

واثار العربي سناقرية غضب هند الشاوش التي وصفته بالجاهل وطالبته اما بالصمت او الانسحاب حتى انها في نهاية الحلقة لم تقتنع انها وقعت ضحية الكاميرا الخفية.
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