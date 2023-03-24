رئيسة الحكومة تلتقي بوفد من البنك الدولي

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الجمعة 24 مارس 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، بوفد من البنك الدولي متكون من الممثل المقيم بالبنك الدولي بتونس الكسندر أروبيو، ومدير الممارسات العلمية للتعليم بالبنك الدولي اندرياس بلوم، والمسؤولة الاقتصادية عن الدراسات في مجال التنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضيلة كيوس، والمسؤولة على مجال التربية بالبنك الدولي حمدات بيوسف، بحضور وزير التربية محمد علي بوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، والمستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي قدور، ورئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي.

وقدم فريق البنك الدولي بهذه المناسبة النتائج الأولية لدراسة شاملة حول مقومات رأس المال البشري بتونس وتشخيصا لجملة من الجوانب الهامة. وتم خلال اللقاء التداول حول تثمين رأس المال البشري ومجهودات الدولة لدعم التربية والتعليم في مجال التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي والثانوي والجامعي وفي مجال التكوين المهني، كما وقع التطرق الى أهمية المجلس الاعلى للتربية والتعليم الذي سيضمن فاعلية السياسات وترابطها وتكاملها.

وأكدت رئيسة الحكومة على مكانة رأس المال البشري في المخطط 2023-2025 كمحور لدعم اقتصاد المعرفة و لدعم التوجهات الاستراتيجية للبلاد.

وفي هذا السياق تطرقت رئيسة الحكومة إلى مشروع احداث مركز تميز افريقي مندمج في مجال الطاقات المتجددة بتطاوين الذي وقع عرضه في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا المنعقدة في أوت 2022 بتونس والذي يندرج في إطار استراتيجية قطاع الطاقة في أفق 2035، معتبرة أن هذا المركز سيمكن من تكوين وتنمية الكفاءات لتونس ولافريقيا نظرا للحاجيات من الموارد البشرية في مجال الطاقات المجددة.

وفي هذا الصدد ، عبر ممثلو البنك الدولي عن استعداد البنك لدعم احداث المركز بحكم بعده الاستراتيجي لتحقيق الانتقال الطاقي.



