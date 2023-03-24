نجيب الدزيري " رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومتا رفضا لقاء نائبة وزيرة الخارجية الاميركي

كشف نجيب الدزيري في تصريح لاذاعة " اي اف ام" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن رفضا لقاء نائبة وزيرة الخارجية الأميركي.وأضاف الدزيري " ليس من حق المسؤولة الأميركية لقاء شخصيات في مستوى رئيس الجمهورية او رئيسة الحكومة وإنما لقاؤها يجب أن يكون في مستوى وزير الخارجية".وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس أفادت في بلاغ إعلامي لها يوم الخميس 23 مارس 2023 بأن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشرق الأدنى باربرا ليف قدمت تونس في إطار جولة إقليمية والتقت خلال زيارتها بوزير الخارجية نبيل عمار، لتستعرض معه ما يجمع بين الولايات المتحدة وتونس من شراكة طويلة الأمد، وأكدت أهمية تسهيل عمل الدبلوماسيين في تونس وواشنطن.كما نقلت وجهات نظر الولايات المتحدة بشأن أهمية تأمين منظومة من الضوابط والتوازنات بين السلط، الأمر الذي لا غنى عنه لجميع الأنظمة الديمقراطية. كما حثت كذلك على التنفيذ السريع لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها حكومة الرئيس قيس سعيّد، والتي نالت دعمًا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة. كما التقت مساعدة وزير الخارجية بممثلين عن المجتمع المدني التونسي النشيط الداعمين لقيام عملية سياسية ديمقراطية تشمل الجميع وتحمي الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وكان أن أجرت كذلك مقابلات مع وسائل إعلام تونسية ودولية.للتذكير فإن ليف تجري ثاني زيارة لها إلى بلادنا في أقل من سنة.