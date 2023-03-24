وزير التربية: مسلسل "فلّوجة" مهزلة وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع بثه

هاجم وزير التربية محمد علي البوغديري مسلسل " فلّوجة" الذي يبث عبر قناة الحوار التونسي واصفا إياه بالمهزلة .

وقال "هذا المسلسل " أساء للأسرة التربوية وللمعاهد التونسية وللعائلات أيضا معبرا عن أسفه لعرض مثل هذه المسلسلات في شهر رمضان الكريم .

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللاّزمة لمنع بث مسلسل "فلوجة" مشيرا إلى أن الاتصالات بينه وبين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الجمهورية قيس سعيد انطلقت منذ ليلة الخميس من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة بخصوص هذا العمل التلفزي.

ووصف البوغديري مسلسل الفلوجة "بالسيئ والمتدني" وانه يتنافى مع الأخلاق والمبادئ والقيم ولا يعكس ما تقوم به الاسرة التربوية من عمل جاد لفائدة أبناء تونس للارتقاء بوعيهم وتطوير نظام التدريس.





