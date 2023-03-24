وزير التربية: مسلسل "فلّوجة" مهزلة وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع بثه

وزير التربية: مسلسل "فلّوجة" مهزلة وسنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع بثه

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 10:34 قراءة: 0 د, 34 ث
      
هاجم وزير التربية محمد علي البوغديري مسلسل " فلّوجة" الذي يبث عبر قناة الحوار التونسي واصفا إياه بالمهزلة .
وقال "هذا المسلسل " أساء للأسرة التربوية وللمعاهد التونسية وللعائلات أيضا معبرا عن أسفه لعرض مثل هذه المسلسلات في شهر رمضان الكريم .
وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللاّزمة لمنع بث مسلسل "فلوجة" مشيرا إلى أن الاتصالات بينه وبين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الجمهورية قيس سعيد انطلقت منذ ليلة الخميس من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة بخصوص هذا العمل التلفزي.
ووصف البوغديري مسلسل الفلوجة "بالسيئ والمتدني" وانه يتنافى مع الأخلاق والمبادئ والقيم ولا يعكس ما تقوم به الاسرة التربوية من عمل جاد لفائدة أبناء تونس للارتقاء بوعيهم وتطوير نظام التدريس.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 263833

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 24 Mars 2023 à 10h 46m |           
Ces Individus Veulent Restaurer l'Epoque Bien Révolue de l'Inquisition !

Hélas....ce Bien Lugubre Feuilleton-Fiction Relate des faits qui sont bien Courants et Habituels dans les milieux scolaires en Tunisie...
Les Responsables du ministère et des syndicats s'en soucient comme d'une guigne....et s'efforcent d'ignorer voire Cacher au Public se qui se passe comme tragédies dans plusieurs Etablissements Publics !

Un Coupable Déni de Responsabilité et du Ministère et des Syndicats !



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