حاتم بلحاج "باش نبدل المهنة في بطاقة التعريف و نحط "صانع محتوى في الوطنية 1 و 2 "‎‎

Publié le Jeudi 23 Mars 2023 - 15:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال الكاتب حاتم بلحاج في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك ثلاثة اعادات لاعماله في القناتين الوطنية الأولى والثانية...
ويعدّ حاتم بالحاج أحد كتاب السيناريو الذين نجحوا في الوصول إلى نقطة إضحاك المشاهدين مع الحفاظ على مضمون مهم دون الوقوع في شرك التفاهة.
وكان حاتم بلحاج ألف سيناريو سلسلة لوتيل بثت على القناة التونسية الأولى في رمضان 2004 و ادّى دور البطولة فيها كمال التواتي وسفيان الشعري وكوثر الباردي وفريال قراجة وفيصل بالزين ولطفي الدزيري..

وفي 2005 ألف بلحاج سلسلة شوفلي حل وهي تعد من الأعمال التلفزية الناجحة التي تنقد الواقع الاجتماعي التونسي من دون تهجم أو انتقاد وهي من إخراج صلاح الدين الصيد.


وكتب بلحاج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "ثلاثة اعادات لاعمالي مالنهار الاول... باش نبدل المهنة في بطاقة التعريف و نحط "صانع محتوى في الوطنية 1 و 2 ".



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