محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن نصومو ونحجّو عن خطأ لأن شهر الصيام هو شهر ديسمبر والحج كان دائما في فصل الربيع

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 10:57 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الثلاثاء 21 مارس، الدكتور والباحث في علم الفلك محمد الاكبر العياري "احنا عندنا 14 قرن نصومو ونحجّو بطريقة خاطئة وذلك عن جهل".

وأفاد العياري بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم دائما في شهر ديسمبر والحج كان دائما في فصل الربيع مشددا على ان الدين دين مضيفا بانه حتى تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خاطئ.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 263712

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mars 2023 à 11h 16m |           
بكل صراحة.. هذا بلاصتو مستشار في القصر مع سيدنا .. عندهم نفس الذكاء الخاري على التاريخ و الزمان و المكان و العباد



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