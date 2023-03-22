محمد الاكبر العياري: عندنا 14 قرن نصومو ونحجّو عن خطأ لأن شهر الصيام هو شهر ديسمبر والحج كان دائما في فصل الربيع

قال الثلاثاء 21 مارس، الدكتور والباحث في علم الفلك محمد الاكبر العياري "احنا عندنا 14 قرن نصومو ونحجّو بطريقة خاطئة وذلك عن جهل".وأفاد العياري بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم دائما في شهر ديسمبر والحج كان دائما في فصل الربيع مشددا على ان الدين دين مضيفا بانه حتى تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خاطئ.