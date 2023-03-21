هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية المتعلقة بالغاء قرار حجب الاعداد

نظرت صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في دعوى طلب الغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الادارة ،وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة يوم 28 مارس الجاري استجابة لطلب الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل للاطلاع على عريضة الدعوى والجواب.



وللتذكير فأن منطلق القضية كان اثر شكاية رفعها المحامي مختار بوقرة في حق مجموعة من الاولياء لالغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المتعلق بحجب أعداد التلاميذ عن ادارات المؤسسات التربوية التي يدرّسون بها وقد اعتبر الاولياء الشاكون ان قرار حجب الاعداد سبب ضرر نفسي ومعنوي للتلميذ وللعائلة..



