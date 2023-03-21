هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية المتعلقة بالغاء قرار حجب الاعداد

هذا ما قرره القضاء بخصوص القضية المتعلقة بالغاء قرار حجب الاعداد

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 12:40 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نظرت صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 هيئة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في دعوى طلب الغاء قرار حجب أعداد التلاميذ عن الادارة ،وقد قررت الدائرة تأجيل القضية لجلسة يوم 28 مارس الجاري استجابة لطلب الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل للاطلاع على عريضة الدعوى والجواب.

وللتذكير فأن منطلق القضية كان اثر شكاية رفعها المحامي مختار بوقرة في حق مجموعة من الاولياء لالغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي المتعلق بحجب أعداد التلاميذ عن ادارات المؤسسات التربوية التي يدرّسون بها وقد اعتبر الاولياء الشاكون ان قرار حجب الاعداد سبب ضرر نفسي ومعنوي للتلميذ وللعائلة..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263661



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 21 مارس 2023 | 29 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:34 15:53 12:34 06:22 04:55
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1019°-920°-925°-1125°-13
  • Avoirs en devises
    21819,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,32011 DT        1$ =3,13217 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   782,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    