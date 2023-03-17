مواصلة صياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

واصلت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، أشغالها المتعلقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس والتي كانت انطلقت يوم الثلاثاء 14 مارس 2023.



وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصول المتعلقة بسير عمليات الانتخاب داخل مجلس نواب الشعب، وبالعضوية بالمجلس وضبط حالات الشغور وإجراءات سدّها، إضافة الى مسألة التصريح بالمكاسب والمصالح ووضعيات تضارب المصالح، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للبرلمان.



وتمّ النظر من جهة أخرى في الفصول المرتبطة بالحصانة البرلمانية وإجراءات رفعها من قبل المجلس وفق أحكام الدستور.



وقد أكّد أعضاء اللجنة، في تدخلاتهم، "ضرورة ضبط مدوّنة سلوك برلمانية، تدرج ضمن النظام الداخلي وتحدّد أخلاقيات العمل البرلماني، بما يحقّق النجاعة المرجوّة ويمكّن المؤسسة البرلمانية من القيام بالوظائف المنوطة بعهدتها، على الوجه الأفضل".



وستواصل اللجنة أشغالها يوم غد السبت، للنظر في بقية أبواب مشروع النظام الداخلي.





