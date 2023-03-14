فيديو اليوم: مواطنون يتظاهرون امام محل صاحب شركة تحيل عليهم

فيديو اليوم: مواطنون يتظاهرون امام محل صاحب شركة تحيل عليهم

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 17:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعدد من المواطنين وهم يحتجون أمام محل احد أصحاب الشركات بعد أن تحيل عليهم وفر خارج البلاد.
ووفق تصريحاتهم " فر صاحب شركة للتوصيل " " إلى خارج حدود الوطن مع اختلاس مبالغ مالية هامة تخص حرفائها تفوق المليون دينار".

من ناحية أخرى نشرت الشركة توضيح عبرت فيه عن صادق اعتذاراتها حول الاضطرابات التي طرأت في الآونة الأخيرة على مستوى عملها مما أثر على جودة خدماتها المقدمة للمتعاملين معها.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263297



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 14 مارس 2023 | 22 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:32 05:06
Babnet
19°
 Babnet24° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1219°-1218°-1121°-922°-11
  • Avoirs en devises
    22146,6

  • (13 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mars)   1082,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   