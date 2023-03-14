فيديو اليوم: مواطنون يتظاهرون امام محل صاحب شركة تحيل عليهم

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لعدد من المواطنين وهم يحتجون أمام محل احد أصحاب الشركات بعد أن تحيل عليهم وفر خارج البلاد.ووفق تصريحاتهم " فر صاحب شركة للتوصيل " " إلى خارج حدود الوطن مع اختلاس مبالغ مالية هامة تخص حرفائها تفوق المليون دينار".من ناحية أخرى نشرت الشركة توضيح عبرت فيه عن صادق اعتذاراتها حول الاضطرابات التي طرأت في الآونة الأخيرة على مستوى عملها مما أثر على جودة خدماتها المقدمة للمتعاملين معها.