منها إعداد قائمة لأعداء حرية التعبير: نقابة الصحفيين تُعلن عن جملة من القرارات

قالت نائب نقيب الصحفيين أميرة محمد، إن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة عبر عن عدم قبوله لمنع الصحفيين من دخول البرلمان يوم أمس ومواكبة نشاط المجلس، وأكدت الاتفاق على ترتيب لقاء في القريب العاجل يجمع بودربالة بممثلي نقابة الصحفيين قبل انتهاء لجنة صياغة وإعداد النظام الداخلي وعرضه على الجلسة العامة.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 خلال ندوة صحفية، أفادت أميرة محمد بأن بودربالة أكد خلال اتصال هاتفي بنقابة الصحفيين اليوم دعمه لحرية التعبير وحرية الصحافة وعن معارضته لما شهدته الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب البارحة من منع للصحفيين الممثلين لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية من دخول البرلمان والاكتفاء بممثلي وسائل الإعلام العمومي.وشددت أميرة محمد على أن ما حدث يوم أمس ليس بالأمر الهين، وأشارت إلى أنه لن يتم السماح بتكراره أو تواصله في المرحلة القادمة.وتابعت أن المكتب التنفيذي اتخذ جملة من القرارات من بينها دعوة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام العمومي لارتداء الشارة الحمراء عند تغطيتهم لأشغال البرلمان ودعوة وسائل الإعلام الى التذكير في النشرات الإخبارية بشكل متواصل بما شهدته الجلسة العامة يوم أمس من منع للصحفيين.وبينت أن النقابة انطلقت في اعداد قائمة بأسماء النواب الذين كانوا سببا في قرار منع الصحفيين من دخول البرلمان من أعداء حرية الصحافة والتشهير بأي نائب يعتدي على حرية الصحافة.