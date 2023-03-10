نجيب الدزيري لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي: كان موش قيس سعيد البلاد ماشية نحو الإندثار

استنكر نجيب الدزيري الكرونيكور في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، تصريح مساعدة وزير الخارجية الأمريكي والذي أكدت من خلاله أن قيس سعيد أخذ البلاد إلى مسار بعيد جدا عن المسار الديمقراطي.
وقال الدزيري إن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تحكم بعقلية شرطي العالم وتقرّر مصير شعوبه، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد يطبق في إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال الاستشارة الوطنية، وجاء على لسانه: "كان موش قيس سعيد و25 جويلية البلاد ماشية نحو الاندثار والانحلال ".
وكانت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط باربارا ليف قالت الخميس 9 مارس، ان الرئيس التونسي قيس سعيد حاد بالبلاد عن مسارها الديمقراطي مشيرة الي انه قام بحل البرلمان ويتم اتهامه بسبب ذلك بانه قام بانقلاب.
كما انتقدت باربارا ليف تصريحات قيس سعيد الاخيرة بخصوص الافارقة من جنوب الصحراء وما وصفه المخطط الاجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس واتهمته بتهيئة مناخ من الخوف في البلاد.
وقال الدزيري إن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تحكم بعقلية شرطي العالم وتقرّر مصير شعوبه، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد يطبق في إرادة الشعب التي عبر عنها من خلال الاستشارة الوطنية، وجاء على لسانه: "كان موش قيس سعيد و25 جويلية البلاد ماشية نحو الاندثار والانحلال ".
وكانت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط باربارا ليف قالت الخميس 9 مارس، ان الرئيس التونسي قيس سعيد حاد بالبلاد عن مسارها الديمقراطي مشيرة الي انه قام بحل البرلمان ويتم اتهامه بسبب ذلك بانه قام بانقلاب.
كما انتقدت باربارا ليف تصريحات قيس سعيد الاخيرة بخصوص الافارقة من جنوب الصحراء وما وصفه المخطط الاجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس واتهمته بتهيئة مناخ من الخوف في البلاد.
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