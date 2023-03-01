كرشيد: 'قضايا اللطيف والعكرمي وجلاد بُنيت على استفيدات أمنيّة غير مُوثّقة والتُهم المُوجهة لهم سياسيّة بدرجة أولى'

'لطيف أكد أن مُقربين من النهضة التقوا برنار هنري ليفي وذكر اسم قيادي في الحركة تم إيقافه '

وأضاف مبروك كرشيد خلال استضافته اليوم الأربعاء 01 مارس 2023، في برنامج ستوديو شمس، أنه يعتقد بأن الاتهام بدرجة أولى هو اتهام سياسي ومبني على الكثير من المغالطات .وقال أعتقد أن الاتهام ذو طابع سياسي لأنه كله مبني على تقابلت مع فلان ما تقابلتش مع فلان" وتابع "هناك أسئلة موجهة حول علاقات المتهمين ببعض الجهات وكل الحديث مبني على المخيال السياسي".وجدد كرشيد نفيه وجود علاقة بين كمال لطيف وخيام التركي ولا توجد أي ارتباطات بينهم.وأكد مبروك كرشيد، أن منوبه كمال لطيف نفى أثناء التحقيق معه وجود علاقة بينه وبين برنار هنري ليفي .وأضاف مبروك كرشيد أن لطيف أكد أن هذا الشخص لا يشرفه و"هو عراب الخراب في تونس وليبيا وتآمر على تونس وأنا وطني لا أتآمر على أمن تونس ولا ليبيا ".وتابع كرشيد أن لطيف شدد على أنه لم يلتق ليفي في حياته ومن التقى به هم أشخاص مقربون من حركة النهضة وذكر اسم أحد قيادات الحركة وهو حاليا رهن الإيقاف.وشدد على أن منوبه قال خلال التحقيق معه "ربما الشاهد الذي شهد ضدي هو من جلب ليفي إلى تونس سنة 2012 وأحد أصدقائه وكلهم أقاموا في نفس الإقامة".ولفت إلى أن لطيف أكد أنه مع مسار 25 جويلية وصوتت على الاستفتاء وعلى الانتخابات التشريعية وحتى أصدقائي في جبهة الخلاص لا أُخوّنهم لكن لا أساندهم إطلاقا في مسارهم السياسي" وفق قوله.