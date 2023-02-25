حذف جهاز الشرطة البيئية

حذف جهاز الشرطة البيئية

Publié le Samedi 25 Février 2023 - 07:25قراءة: 0 د, 14 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة، المرسوم الرئاسي عدد 5 لسنة 2023، والذي يقضي بحذف جهاز الشرطة البيئية.

ويقضي المرسوم بتكليف أعوان محلفين ومؤهلين من الجماعات في الصنف "أ " و "ب" وعند الاقتضاء "س" لتكوينهم في المهام الموكولة لهم، وستتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم.

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