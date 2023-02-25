حذف جهاز الشرطة البيئية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم الجمعة، المرسوم الرئاسي عدد 5 لسنة 2023، والذي يقضي بحذف جهاز الشرطة البيئية.



ويقضي المرسوم بتكليف أعوان محلفين ومؤهلين من الجماعات في الصنف "أ " و "ب" وعند الاقتضاء "س" لتكوينهم في المهام الموكولة لهم، وستتولى وزارة الداخلية تكوين وتأهيل الأعوان المشار إليهم.



