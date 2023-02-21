العماري لمنجي الرحوي: يكفي من الشعارات وازدواجية الخطاب

طالب الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة من الناشط السياسي المنجي الرحوي ترك الشعارات جانبا.وأضاف " الرحوي يمارس ازدواجية الخطاب فهو يدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد ويرفض عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".وتابع " يا سي الرحوي يكفي من هذا المنطق لانه لا يمكن دعم منظومة تريد الحصول على تمويل من صندوف النقد ثم تتحدث عن السيادة الوطنية"وقد رد الرحوي قائلا أن الرئيس رفض املاءات الصندوق وبالتالي لا يمكن الحديث عن التفريط في السيادة الوطنية.