فاطمة المسدي: اول مرة بش نكون في برلمان ما فيهش ارهابيين وتلقيّت وعودا برئاسة البرلمان القادم

فاطمة المسدي: اول مرة بش نكون في برلمان ما فيهش ارهابيين وتلقيّت وعودا برئاسة البرلمان القادم

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 14:23 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أشادت الاثنين 20 فيفري، الفائزة في الانتخابات التشريعية عن دائرة صفاقس الجنوبية فاطمة المسدي بنوعية النواب الذين سيتواجدون في البرلمان الجديد خاصة من ناحية الكفاءة والمستوى التعليمي مقارنة بالبرلمان السابق حسب تقديرها.

وقالت المسدي " انا اول مرة بش نكون في برلمان ما فيهش ارهابيين وناس ما عندهمش كفاءة" مضيفة انها كانت في 2014-2019 في برلمان به ارهابيين وناس تغطي عالارهاب.

وبخصوص الجدل حول رئاسة البرلمان الجديد أفادت المسدي بأنها تلقت عديد الاتصالات من اطراف سياسية من أجل الانتماء لكتل وتلقت ايضا وعودا برئاسة البرلمان مشيرة الي انها ترفض هذه الاساليب.

واعتبرت ان هناك شروط يجب ان تتوفر في رئيس البرلمان على غرار الخبرة في التسيير الاداري والتجربة السياسية وأيضا ثقة رئيس الجمهورية وثقة النواب الجدد



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