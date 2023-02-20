وقالت المسدي " انا اول مرة بش نكون في برلمان ما فيهش ارهابيين وناس ما عندهمش كفاءة" مضيفة انها كانت في 2014-2019 في برلمان به ارهابيين وناس تغطي عالارهاب.وبخصوص الجدل حول رئاسة البرلمان الجديد أفادت المسدي بأنها تلقت عديد الاتصالات من اطراف سياسية من أجل الانتماء لكتل وتلقت ايضا وعودا برئاسة البرلمان مشيرة الي انها ترفض هذه الاساليب.واعتبرت ان هناك شروط يجب ان تتوفر في رئيس البرلمان على غرار الخبرة في التسيير الاداري والتجربة السياسية وأيضا ثقة رئيس الجمهورية وثقة النواب الجدد