المتحدث بإسم حراك 25 جويلية " وجدوا في مكتب كمال اللطيف خريطة لتنظيم عملية فقد المواد الأساسية في السوق"

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 12:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشف المتحدث بإسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان من تم إلقاء القبض عليهم تورطوا في تجويع التونسيين.
وأضاف " وجدوا في مكتب رجل الأعمال كمال اللطيف خريطة فيها تواريخ تحدد موعد فقدان المواد الأساسية ومتى يجب ان تعود" مضيفا " هذه هي الخطة لقلب الطاولة على الرئيس".
وتابع " آلاف الأطنان من القهوة والسكر والبطاطا تم ضبطها في مخازن تابعة لهؤلاء السياسيين ورجال الاعمال".



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