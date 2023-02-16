المتحدث بإسم حراك 25 جويلية " وجدوا في مكتب كمال اللطيف خريطة لتنظيم عملية فقد المواد الأساسية في السوق"

وأضاف " وجدوا في مكتب رجل الأعمال كمال اللطيف خريطة فيها تواريخ تحدد موعد فقدان المواد الأساسية ومتى يجب ان تعود" مضيفا " هذه هي الخطة لقلب الطاولة على الرئيس".وتابع " آلاف الأطنان من القهوة والسكر والبطاطا تم ضبطها في مخازن تابعة لهؤلاء السياسيين ورجال الاعمال".