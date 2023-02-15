وخلال مداخلته في برنامج ماتينال اذاعة شمس، أوضح الأستاذ زقير، أن البحيري تم إيقافه على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عل فايسبوك وتمت إحالته على المحكمة الايتدائية بتونس بتهمة التآمر على أمن الدولة.وأضاف الأستاذ العروسي زقير أن لزهر العكرمي تمت إحالته على قطب الإرهاب وليست لهم أي معطيات بخصوص التهمة الموجهة له وتوقع أن يقع سماعه اليوم أو غدا في صورة عدم التمديد في أجال الإيقاف.وشدد الأستاذ زقير على أن ما يحدث في تونس خطير على حرية التعبير وعبر عن أمله أن يأخذ القضاء مجراه.