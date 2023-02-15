أكد إيقاف البحيري بسبب تدوينة: رئيس فرع المحامين بتونس يعتبر ما يحدث في تونس خطير على حريّة التعبير

أكد إيقاف البحيري بسبب تدوينة: رئيس فرع المحامين بتونس يعتبر ما يحدث في تونس خطير على حريّة التعبير

Publié le Mercredi 15 Février 2023 - 08:28 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد رئيس فرع المحامين بتونس، العروسي زقير، اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023، أنه تم إعلام الفرع بإيقاف المحاميين نور الدين البحيري ولزهر العكرمي بعد يوم من إيقافهما.

وخلال مداخلته في برنامج ماتينال اذاعة شمس، أوضح الأستاذ زقير، أن البحيري تم إيقافه على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عل فايسبوك وتمت إحالته على المحكمة الايتدائية بتونس بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وأضاف الأستاذ العروسي زقير أن لزهر العكرمي تمت إحالته على قطب الإرهاب وليست لهم أي معطيات بخصوص التهمة الموجهة له وتوقع أن يقع سماعه اليوم أو غدا في صورة عدم التمديد في أجال الإيقاف.

وشدد الأستاذ زقير على أن ما يحدث في تونس خطير على حرية التعبير وعبر عن أمله أن يأخذ القضاء مجراه.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261684



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 15 فيفري 2023 | 24 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:28 18:01 15:34 12:40 07:08 05:41
Babnet
Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-717°-818°-817°-820°-9
  • Avoirs en devises
    22252,7

  • (14 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33165 DT        1$ =3,10500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 fév)   1220,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   