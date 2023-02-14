متهم بالتحيل وتبيض الاموال بين تونس ولبنان : هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل اعمال لبناني

متهم بالتحيل وتبيض الاموال بين تونس ولبنان : هذا ما قرره القطب المالي في حق رجل اعمال لبناني

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية تبييض أموال وتحيل، شملت الأبحاث فيها رجل أعمال لبناني ولم يحضر المتهم الجلسة وبين محاميه أن موكله محل تتبع أيضا لدى القضاء اللبناني من اجل نفس التهم والأفعال وانه محجر عليه السفر طالبا التأخير .

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية.

وقد اتهم المظنون فيه بالتحيل وتبيض الاموال بين تونس ولبنان.

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