وفاء الشاذلي: تم القاء القبض على خيام التركي بسبب التخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الاسعار وفقدان المواد الغذائية!؟

قالت المحامية وفاء الشاذلي المقربة من دوائر وزارة العدل، ان خيام التركي تم القبض عليه بسبب الاجتماعات التي تم عقدها في منزله للتخطيط لتحريك الشارع بالترفيع في الاسعار و فقدان المواد الغذائية.
وأضافت بأنه تم تتبع خيام التركي منذ مدة قبل القبض عليه السبت 11 فيفري مشيرة الي انه وقع حجز وثائق مهمة و هاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الاسعار و حجب المواد الاساسية من السوق.
وتابعت بأن خيام التركي اخواني متستر قام بتكوين وفاق اجرامي بتعليمات من الغنوشي.
وكان المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي خيام التركي قال "إنّ إيقاف موكّله قد تكون له علاقة بالملف نفسه الذي تمّ على إثره إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف وآخرين".
وأوضح في تصريح اعلامث أمس السبت أنّ التهمة ووفق ما بلغ هيئة الدفاع من تسريبات "تبدو انّها تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة" دون ان يؤكد ذلك.
وقال إنّ هيئة الدفاع قرّرت مغادرة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة القرجاني بالعاصمة والبقاء على إتصال بالوحدة المذكورة أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى غاية يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب عدم توصّلها إلى لقاء موكّلها والذي قد يظلّ على ذمّة البحث ودون لقاء محاميه 48 ساعة وفق ما يضبطه القانون حسب تعبيره .
وذكرت هيئة الدفاع عن خيام التركي، في بلاغ لها ، أنّه تم فجر يوم السبت اقتياد منوّبها من منزله الى جهة مجهولة مضيفة أنّ النيابة العمومية بمحكمة تونس، نفت أي علم لها بالموضوع.
وأضافت بأنه تم تتبع خيام التركي منذ مدة قبل القبض عليه السبت 11 فيفري مشيرة الي انه وقع حجز وثائق مهمة و هاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية الترفيع في الاسعار و حجب المواد الاساسية من السوق.
وتابعت بأن خيام التركي اخواني متستر قام بتكوين وفاق اجرامي بتعليمات من الغنوشي.
وكان المحامي غازي الشواشي عضو هيئة الدفاع عن رجل الاعمال والناشط السياسي خيام التركي قال "إنّ إيقاف موكّله قد تكون له علاقة بالملف نفسه الذي تمّ على إثره إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف وآخرين".
وأوضح في تصريح اعلامث أمس السبت أنّ التهمة ووفق ما بلغ هيئة الدفاع من تسريبات "تبدو انّها تتعلّق بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة" دون ان يؤكد ذلك.
وقال إنّ هيئة الدفاع قرّرت مغادرة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة القرجاني بالعاصمة والبقاء على إتصال بالوحدة المذكورة أو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى غاية يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب عدم توصّلها إلى لقاء موكّلها والذي قد يظلّ على ذمّة البحث ودون لقاء محاميه 48 ساعة وفق ما يضبطه القانون حسب تعبيره .
وذكرت هيئة الدفاع عن خيام التركي، في بلاغ لها ، أنّه تم فجر يوم السبت اقتياد منوّبها من منزله الى جهة مجهولة مضيفة أنّ النيابة العمومية بمحكمة تونس، نفت أي علم لها بالموضوع.
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