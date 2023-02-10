القيروان: فلاحون يحتجزون شاحنة ليبية محملة بالطماطم المهربة

"قام عدد من الفلاحين باحتجاز شاحنة ليبية تحمل كميات من الطماطم المهربة من ليبيا وقادمة من مصر لبيعها في ولاية القيروان.وقال احد الفلاحين انه تم حجز شاحنة وان هنالك شاحنة أخرى سيتم احتجازها وتحرير محضر للمخالفين.وأكد الفلاح ان الطماطم المهربة تباع بدينار في حين ان الطماطم التونسية تباع بدينارين مشيرا بان هذا الأمر سيؤدي الى خسارة الفلاح داعيا السلطات الجهوبة للتحرك لمنع مثل تلك التجاوزات.