أمام محكمة الإستئناف العسكرية: هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف تقرّر مقاطعة المحاكمة

قررت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب بالبرمان المنحل، سيف الدين مخلوف برئاسة العميد حاتم المزيو، مقاطعة ما اعتبرته محاكمة جائرة في حق مخلوف، وذلك لعدم توفر ادنى شروط المحاكة العادلة وللغياب الكلي للضمانات القانونية المكفولة للمتهم.



وتم ذلك خلال خلال جلسة الاستئناف في ما يعرف بقضة المطار، والتي مثل فيها اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، سيف الدين مخلوف أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية.



وجددت هيئة الدفاع في بيان تلته خلال الجلسة، رفضها القاطع لمحاكمة المدنيين عموما والمحامين خصوصا امام القضاء العسكري، كما استهجنت محاكمة مخلوف لنفس الفعل مرتين في خرق فاضح لمبدا قانوني اصيل.



كما طالبت هيئة الدفاع برفع تحجير السفر عن سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة، والذي تجاوز 14 شهرا في خرق صارخ لقانون جوازات السفر، حسب نص البيان.

كما اعتبرت ان سيف الدين مخلوف محتجز خارج اطار القانون بعد اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سند قانوني.



يذكر انه كان من المنظر ان تواصل الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف العسكرية اليوم الجمعة، النظر في القضية الاعتراضية التي رفعها سيف مخلوف بخصوص الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدّة أربعة شهرا مع النفاذ العاجل وذلك على خلفية ما عرف بحادثة "المطار".

وكانت الوحدات الأمنية أوقفت سيف مخلوف عقب صدور الحكم الغيابي الصادر ليسجّل اعتراضه عليه وتعيين جلسة يوم 3 فيفري للاعتراض على ذلك الحكم .

وطلب محامو مخلوف التأخير لاعداد وسائل الدفاع ، فاستجابت هيئة الدائرة لطلب التأخير اثر قبول الاعتراض شكلا مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مخلوف



