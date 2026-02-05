32Bis يحتضن معرض "تيتانوس" للفنانة عائشة السنوسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984dd93d30df3.98865715_igqnflhokpmje.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل إلى يوم 13 فيفري الحالي برواق فضاء 32Bis للفن المعاصر بمدينة تونس معرض "تيتانوس" للفنانة التشكيلية عائشة السنوسي. ويندرج هذا المعرض في إطار برنامج المعارض الفنية المعاصرة التي ينظمها هذا الفضاء الثقافي الكائن بـ 32bis نهج علي بن غذاهم هم وسط العاصمة.



ويضم المعرض مجموعة من الأعمال التركيبية والمنحوتات التي تعتمد على مواد صناعية وميكانيكية مستعملة وأجزاء معدنية متأكسدة، إلى جانب رسوم وأعمال تجمع بين أكثر من خامة. وتتوزع هذه الأعمال على ثلاثة طوابق في مسار عرض متواصل يتيح للزائر متابعة تطور الفكرة الفنية من فضاء إلى آخر.



وتستند الأعمال المعروضة إلى فكرة "الصدأ" بوصفه عنصرا يرمز إلى التآكل والزمن. وتطرح تساؤلات حول علاقة الإنسان بالأشياء وبالذاكرة وبطريقة حفظ التاريخ وعرضه داخل المتاحف. كما تحضر الآلة والمواد الصناعية بشكل واضح سواء كعناصر بصرية أو كأدوات تعبّر عن الفعل والحركة.



ويتنزل هذا المعرض، ضمن توجه فضاء 32Bis الرامي بالخصوص إلى دعم التجارب الفنية المعاصرة، وتقديم أعمال تفتح المجال أمام الجمهور للتأمل في علاقة الفن بالتاريخ والمجتمع.



وعائشة السنوسي من مواليد سنة 1989 بتونس، هي فنانة بصرية تعيش وتعمل بين تونس وفرنسا. ويركز عملها الفني على قضايا الذاكرة والأرشيف وصناعة السرديات التاريخية، وذلك من خلال توظيف الرسم والتركيب والنحت والمواد العضوية والصناعية. وهي خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. كما شاركت في عدد من المعارض والتظاهرات الفنية داخل تونس وخارجها، ونالت جوائز في مجال الفن المعاصر.



