حمة الهمامي "الأجر الأدنى للتونسي يساوي 11 كلغ لحم علوش"

قال الناطق باسم حزب العمال حمة الهمامي أن الهجوم على الاتحاد العام التونسي للشغل غير مقبول وستكون له تداعيات خطيرة.وأضاف حمة الهمامي في مداخلة على قناة التاسعة " أن الرئيس يرفض الأجسام الوسيطة بما فيها وسائل الإعلام والنقابات والأحزاب".وتابع ان رفع الدعم ووقف الانتدابات وتجميد الأجور لن يقبل به الاتحاد مهما حصل وبالرغم من مشاكله مشددا على ان اي نظام دكتاتوري يضرب النقابات.وقال حمة الهمامي "سعيد حاشتو بجلد اتحاد الشغل ليستفرد بالشعب ويطبق شروط صندوق النقد الدولي".من جانب اخر قال حمة الهمامي ان كلغ من لحم الخروف يساوي 40 دينار بمعنى ان الحد الادنى لاجر التونسي يساوي 11 كلغ من لحم الخروف.وتابع " كان على الاتحاد ان يطاب بالف و1200 دينار كحد ادنى للاجور في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية".