الشعب نيوز: إحالة كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي وعضو الاتحاد الجهوي بتونس ناجي حمدي امام فرقة الإجرام

أعلن موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم إحالة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ناجي حمدي والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل إضافة إلى كاتبين عامين لنقابات أساسية على التحقيق لدى فرقة الإجرام والابحاث ببن عروس بداية من الإثنين القادم 13 فيفري 2023.



وقال الموقع ان الإحالة تأتي على خلفية التحركات النضالية الاخيرة لقطاع النقل كما تمت دعوة كتاب عامين آخرين للحضور امام نفس الفرقة في الأيام القادمة.



