حاتم المليكي: رئيس الجمهورية خالف القانون الدولي بعد زيارته ل "سالي "

حاتم المليكي: رئيس الجمهورية خالف القانون الدولي بعد زيارته ل "سالي "

Publié le Vendredi 03 Février 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قال الناشط السياسي حاتم المليكي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد خالف الإجراءات والقانون الدولي الدي يمنع الكشف عن هوية المتبرعين بالأعضاء وهوية المتلقين في إشارة إلى زيارة
الرئيس ليلة البارحة للفتاة التي خضعت إلى عملية زرع كبد وإلى عائلة المتبرع.

وأضاف المليكي خلال تدخله في برنامج هنا تونس على اذاعة الديوان أن المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أصدر بيانا يوم 25 جانفي أكد فيه أن التبرع بالأعضاء عملية نبيلة تُمارس في كنف الشفافية والمحافظة على السر الطبي وعدم الكشف عن هوية المتبرع والمتلقي وهو إجراء تحفظي.
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