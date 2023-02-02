نجيب الدزيري : "الطبوبيات" متغششين خاطر قيس سعيد ما عطاهمش مناصب وما عندهم ما يعملو غير الحديث

نجيب الدزيري : "الطبوبيات" متغششين خاطر قيس سعيد ما عطاهمش مناصب وما عندهم ما يعملو غير الحديث

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 14:27 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قلّل الخميس 2 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري من أهمية الهبئة الادارية المرتقبة يوم الجمعة للاتحاد العام التونسي للشغل واعتبر انه لن يصدر عنها سوى الحديث قائلا "كان الكلام، حديث وكهو" مشيرا الي ان الاتحاد "ما عندو ما يعمل".

وقال الدزيري ان اتحاد الشغل كان منذ البداية مع مسار 25 جويلية لكنه غيّر مواقفه "لأنه لم يأخذ نصيبه من كعكة المناصب" وتابع قائلا " يحبو يقسمو خبزة القاطو كيما العادة لكن الرئيس أعطى المناصب لأبناء الشعب التونسي وليس للطبوبيات".


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