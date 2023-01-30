قيس سعيد: يجب أن تُقرأ الأرقام بشكل مختلف لا بنسبة التصويت لكن بنسبة العزوف

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة انه "يجب أن تقرأ الأرقام بشكل مختلف وتقرأ لا بنسبة التصويت لكن بنسبة العزوف"، تعقيبا منه على نسبة الإقبال على الانتخابات التشريعية في الدورتين الاولى والثانية.وأقر رئيس الدولة باحترامهم لكل المواعيد حتى وان كانت في بعض الأحيان غير مناسبة، لافتا إلى أن الإستفتاء كان ثالث يوم عطلة ومع ذلك احترموا الموعد وكذلك الدورة الاولى والثانية للانتخابات التشريعية، وفق تعبيره.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "نسبة 90 بالمائة من التونسييين لم يشاركوا في التصويت لان البرلمان بالنسبة لهم لم يعد يعني شيئا".وقال رئيس الدولة "يجب أن تقرا الارقام لا بنسبة التصويت لكن بنسبة العزوف لماذا رفض التونسيين المشاركة في الانتخابات رغم تغيير طريقة الاقتراع لان السنوات ال10 الأخيرة جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة وماحصل في الدورة الاولى والثانية للتشريعية هو كرد فعل".وأكد رئيس الجمهورية أن نسبة الاقبال تؤكد ان التونسيين لم يعودوا يثقوا في هذه المؤسسات ولا بد ان تقرأ الأرقام بشكل مختلف".