نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6991cc5b3b8bc9.29456913_eoikhmgfjpnlq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 14:37
      
أفاد معز النايلي عضو المكتب الجامعي لكرة القدم اليوم الاحد انه تم تعيين نبيل الطرابلسي مدربا جديدا للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة خلال الفترة القادمة.

وأشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان نبيل الطرابلسي سيكون مرفوقا بالمدرب المساعد زياد العيدودي ومدرب الحراس حسان البجاوي الذي كان يتقلد المسؤولية ذاتها ضمن الطاقم الفني للمنتخب التونسي تحت 17 سنة.


وسبق لنبيل الطرابلسي ان شغل خطة مدرب مساعد الى جانب الالماني غيرنت روهر في صفوف ثلاثة منتخبات افريقية هي البينين منذ مارس 2023 ونيجيريا من 2016 الى 2021 وبوركينا فاسو من 2015 الى 2016،بالاضافة الى تقلده منصب مدرب مساعد للبلجيكي جورج ليكينز على رأس المنتخب التونسي سنة 2014.
كما كانت له تجربة في الرابطة المحترفة الاولى كمساعد للمدرب النمساوي بيرند كروس على رأس النجم الساحلي سنة 2012.

وخاض المدرب الوطني الجديد لمنتخب دون 20 عاما تجربة مدرب أول لنادي جاميربوخت الدنماركي موسم 2021-2022.
ومن جهة أخرى، أوضح معز النايلي ان المنتخب الوطني سيخوض خلال فترة التوقف الدولي المقررة خلال شهر مارس القادم مباراتين وديتين بتونس، الاولى أمام موريتانيا على أن تكون الثانية أمام نفس المنافس أو السعودية أو الأردن.
وتندرج هذه الاختبارات الودية في إطار التحضير لتصفيات منطقة اتحاد شمال افريقيا المقررة خلال الثلاثي الاخير من العام الحالي والمؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية تحت 20 عاما مشيرا الى ان هناك مساع حثيثة لتنظيم هذه التصفيات في تونس.
ومن جهة اخرى، عبّر العضو الجامعي عن صعوبة المشاركة في البطولة العربية التي ستقام أواخر شهر جويلية القادم في العراق نظرا لعدم تزامنها مع ايام الفيفا.
