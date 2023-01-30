أنا يقظ: المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتلقى مطلبا لرفع الحصانة عن رئيس لجنة الصلح الجزائي

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 11:57 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قالت منظمة أنا يقظ، إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تلقى مطلباً لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي القاضي مكرم بنمنا.

وبينت أنا يقظ في بيان لها اليوم الإثنين 30 جانفي 2023، أن مكرم بنمنا وُجهت له تهمة "الاعتداء على الملك العمومي للمياه" (قضية مرسمة تحت العدد 72316 بناحية منزل بوزلفة)، وأن رئيس محكمة الناحية قرر تعيين جلسة بتاريخ 22 فيفري 2023.

وطالبت المنظمة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن مكرم بنمنا حتى يواجه التهمة الموجهة له، وفق نص البيان.


يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قرر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 تعيين القاضي العدلي مكرم بنمنا رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي

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