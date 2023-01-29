بوعسكر : 4.71 بالمئة نسبة المشاركة إلى حدود الساعة 11 صباحا

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسبة الإقبال على الاقتراع بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود 11 صباحا 4.71 بالمائة

وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات اليوم الأحد 29 جانفي 2023، أن عدد الناخبين بلغ 369.561 ناخبا.



ووصف رئيس الهيئة النسبة بالمحترمة وذلك مقارنة بالدور الأول داعيا الناخبين إلى أداء واجبهم الانتخابي.



وتوقع فاروق بوعسكر ارتفاع نسبة الإقبال على الاقتراع في الساعات القادمة مؤكدا أن الهيئة لم تسجل أي خروقات أو مخالفات كبيرة بمراكز الاقتراع، حسب قوله.



