قال السبت 28 جانفي، الخبير الاقتصادي ٱرام بالحاج، ان الترقيم السيادي الجديد لتونس (Caa2 مع آفاق سلبية) مؤشر خطير موضّحا أن هذا الترقيم يعني للأسواق ان الدولة التونسية على حافة الإفلاس وان التمويلات التي ستُقدّم لبلدنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة (Extremely Speculative).



خفضت وكالة "موديز"، التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع افاق سلبية كذلك.



ويعني التصنيف في خانة "Caa2" ان الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.







وأشار بالحاج الي انه لم تبقى الا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز (Caa3) لتصبح تونس بلد مفلس تماما (In default)، وبالتالي عاجز تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية.

واقترح ارام بالحاج مجموعة من الحلول وقال "بالنسبة للحلول، التقرير كان واضحا:

*ضرورة الوصول إلى إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي؛

*ضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد؛

*ضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي؛

*ضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور.

وربي يحمي بلادنا!

يذكر ان وكالة "موديز"، خفضت التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع آفاق سلبية.





