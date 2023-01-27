"طوطال إنرجي" ستواصل الاستثمار في محطات الشحن الكهربائية في اطار خطوة لتعزيز الاستثمارات النظيفة في تونس

قال مدير افريقيا للتسويق والخدمات بشركة "طوطال انرجي"، جون فيليب توراس، أن المجموعة تعتزم تركيز محطات شحن كهربائية في أغلب محطاتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد في اطار خطوة لتعزيز استثماراتها في تونس.

واضاف توراس خلال محادثات جمعـه، امس الخميس، بوزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، ان "طوطال انرجي" تمتلك حاليا 18 محطة مجهزة بمعدات الشحن الكهربائي و56 محطة مجهزة باللاقطات الشمسية.

وشدد على مواصلة المجموعة تطوير مشاريعها في تونس والاستثمار في الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة خصوصا من خلال تطوير البنية التحتية للتنقل الكهربائي.

وياتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة وفي اطار الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2023، الى تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية.

ويهدف هذا الإجراء ، إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس.

ويمكن أن يساهم جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030، من تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2ر2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في أفق 2030، وفق ما بينته دراسة أنجزتها وزارة البيئة.

ويساهم تواجد هذا العدد من السيارات، أيضا ، في تقليص استهلاك البترول بما قدره 9ر5 مليون برميل في أفق 2030، أي بانخفاض هام في المحروقات الأحفورية بقيمة 660 مليون دولار للفترة2020 -2030 وفق نفس الدراسة.



