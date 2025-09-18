Babnet   Latest update 12:56 Tunis

بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbf4d37af6a5.19895978_iplfehmngkoqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 12:56
      
حقق البرتغالي إسحاق نادر فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500 مترا للرجال امس الأربعاء في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، عندما تفوق على البريطاني جيك وايتمان عند خط النهاية بشكل مثير بعد تعرض البريطاني جوش كير حامل اللقب والمرشح الأوفر حظا للفوز لإصابة في منتصف السباق.
وبدا أن وايتمان، الذي عانى بشدة من الإصابات بعد فوزه باللقب في عام 2022، سيفوز بالسباق لكن نادر انتزع الصدارة في ثلاث دقائق و34.10 ثانية.
وحقق وايتمان الميدالية الفضية في زمن قدره ثلاث دقائق و34.12 ثانية، وهي أول ميدالية لبريطانيا في بطولة العالم، فيما تفوق الكيني رينولد شرويوت على مواطنه تيموثي شرويوت ليحرز البرونزية في زمن قدره ثلاث دقائق و34.25 ثانية.

ومع غياب البطلين الأولمبيين الأخيرين جاكوب إنجبريجتسين وكول هوكر، إذ لم يتأهل النرويجي منذ التصفيات وفشل الأمريكي في الدور نصف النهائي، بدا الطريق ممهدا أمام كير ليحافظ على لقبه.

لكن بمجرد تراجعه في منتصف السباق، أصبح الفوز في متناول الجميع. وكان وايتمان هو المرشح الأوفر حظا في اللفة الأخيرة، ومع اقتراب المنافسين منه على بعد 50 مترا بدا البريطاني وكأنه استعاد طاقته فجأة وتمكن من التفوق عليهم.
وعلى الرغم من ذلك، استمر نادر في الانطلاق بعدما انحرف نحو مسافة واسعة واندفع نحو خط النهاية بشكل مثالي في أفضل لحظة في حياته بعد الفوز ببرونزية بطولة أوروبا داخل القاعات الأخيرة.


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:44
12:20
06:04
04:37
