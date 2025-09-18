بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbf4d37af6a5.19895978_iplfehmngkoqj.jpg width=100 align=left border=0>

حقق البرتغالي إسحاق نادر فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500 مترا للرجال امس الأربعاء في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، عندما تفوق على البريطاني جيك وايتمان عند خط النهاية بشكل مثير بعد تعرض البريطاني جوش كير حامل اللقب والمرشح الأوفر حظا للفوز لإصابة في منتصف السباق.

وبدا أن وايتمان، الذي عانى بشدة من الإصابات بعد فوزه باللقب في عام 2022، سيفوز بالسباق لكن نادر انتزع الصدارة في ثلاث دقائق و34.10 ثانية.

وحقق وايتمان الميدالية الفضية في زمن قدره ثلاث دقائق و34.12 ثانية، وهي أول ميدالية لبريطانيا في بطولة العالم، فيما تفوق الكيني رينولد شرويوت على مواطنه تيموثي شرويوت ليحرز البرونزية في زمن قدره ثلاث دقائق و34.25 ثانية.

