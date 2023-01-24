أنا يقظ تقاضي عبير موسي ومبروك كورشيد من أجل القذف والايهام بجريمة

أنا يقظ تقاضي عبير موسي ومبروك كورشيد من أجل القذف والايهام بجريمة

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 07:28 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اصدرت الاثنين 23 جانفي، منظمة أنا يقظ بيانا أعلنت من خلاله انها قررت مقاضاة الوزير السابق مبروك كورشيد من أجل القذف والايهام بجريمة بسبب تصريحاته في قناة التاسعة.

كما أعلنت أنا يقظ انها قررت مقاضاة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، من أجل القذف والايهام بجريمة بسبب اتهامها للمنظمة بالعمالة والاعتداء على امن الدولة الخارجي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260481



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 24 جانفي 2023 | 3 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:38 15:15 12:38 07:27 05:57
Babnet
Babnet14° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-513°-513°-611°-612°-5
  • Avoirs en devises
    22342,6

  • (23 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,08185 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 jan)   1363,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   