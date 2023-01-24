أنا يقظ تقاضي عبير موسي ومبروك كورشيد من أجل القذف والايهام بجريمة

اصدرت الاثنين 23 جانفي، منظمة أنا يقظ بيانا أعلنت من خلاله انها قررت مقاضاة الوزير السابق مبروك كورشيد من أجل القذف والايهام بجريمة بسبب تصريحاته في قناة التاسعة.



كما أعلنت أنا يقظ انها قررت مقاضاة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، من أجل القذف والايهام بجريمة بسبب اتهامها للمنظمة بالعمالة والاعتداء على امن الدولة الخارجي.





