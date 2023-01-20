الطبوبي: الاتحاد سيدافع عن الخيارات الوطنية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ان السلطات الحالية تهمش الجميع رغم حجم الأزمة الاقتصادية.وأضاف الطبوبي على هامش الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس المنظمة الشغيلة "سنكون اوفياء لدماء الشهداء ولمطالب العمالة والشغالين".وتابع " لا يمكن ان نواصل التدجيل على المنظمة برهن البلاد لصندوق النقد الدولي مضيفا " الي يحب يبيع يبيع روحو مش لبلاد".وقال الطبوبي محذرا الحكومة " اليوم ما نلعبوش وماناش نفدلكو ولن نفرط في حقوقنا".وشدد الطبوبي على ان المنظمة لا تقبل التسليم في البلاد ولا تقبل التكلس وبقاء تونس في الشعبوية المقيطة وقال لن نسمح لتونس ان تواصل في هذا الوضع.وقال الطبوبي ان تونس حرة وتجوع لكنها لن تأكل بثديها معتبرا انه لا يمكن الاستهانة بالشعب ولا احد مهما كان موقعه يملك الحقيقة في تونس ولا يمكن ان يبنى هذا الوطن بقرار فردي وان تونس لا يمكن ان تبنى الا بالرأي والرأي المخالف وفق تعبيره.وتابع الطبوبي انه من غير المقبول ان يتم العودة بتونس الى القرون الوسطى متوحها بكلمة للساسيين مفادها "ان تونس تنادينا جميعا ويجب ان نتجاوز الاحقاد".وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة تخلت عن منظومة الدعم مشيرا إلى أن سنة 2023 سنة تفقير و تجويع للشعب.و قال الطبوبي أن الاتحاد يتجه إلى عقد مكتبه التنفيذي الموسع ستعقبه هيئة إدارية وطنية لرسم خيارات الاتحاد للمرحلة القادمة.و هاجم الطبوبي ما قال إنهم "قاعدين يقيدوا" في ملفات للاتحاد مؤكدا أن قيادات المنظمة الشغيلة لا تخشى لومة لائم.