سنية الدهماني لعبيرموسي: التحرش مرفوض للمتزوجة وللعزباء

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " الديوان أف ام" أنها ترفض التحرش بأي سياسي او سياسية بما فيها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأضافت الدهماني تعليقا على تصريحات موسي بأنه تم التحرش بها من قبل امني في مسيرة الحزب " نحن نرفض الاعتداءات سواء للمتزوجة او العزباء".
وتابعت " مرت راجل او لا ممنوع التحرش بالنساء لكن يجب إثبات ذلك ".
وكانت عبير موسي اتهمت أحد الأمنيين بالتحرش بها وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبها يوم السبت 14 جانفي في شارع الهادي شاكر بعد منعها من التوجه الى قصر قرطاج.
وجاء على لسانها: "هكا يصير في مظاهرة سلمية وبعد يقولو ازلام ومسرحيات راجل يتحرش شفتوه من لوطة عاد حط الحديد أهون هذي عملة تتعمل مرا تتضاهر يعملو فيها هكة.. تراش فيا مرت راجل؟ ".
الفيديو الدقيقة 11
وأضافت الدهماني تعليقا على تصريحات موسي بأنه تم التحرش بها من قبل امني في مسيرة الحزب " نحن نرفض الاعتداءات سواء للمتزوجة او العزباء".
وتابعت " مرت راجل او لا ممنوع التحرش بالنساء لكن يجب إثبات ذلك ".
وكانت عبير موسي اتهمت أحد الأمنيين بالتحرش بها وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزبها يوم السبت 14 جانفي في شارع الهادي شاكر بعد منعها من التوجه الى قصر قرطاج.
وجاء على لسانها: "هكا يصير في مظاهرة سلمية وبعد يقولو ازلام ومسرحيات راجل يتحرش شفتوه من لوطة عاد حط الحديد أهون هذي عملة تتعمل مرا تتضاهر يعملو فيها هكة.. تراش فيا مرت راجل؟ ".
الفيديو الدقيقة 11
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