عبير موسي تتهم الأمنيين بالتحرّش بها..وتصرخ "راني مرت راجل"!!

ظهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال احتجاجات اليوم السبت في ذكرى الثورة وهي في حالة من الاغماء متهمة رجال امن بالتحرش بها . ..وقالت موسي "...راني مرت راجل وما يحصل اليوم عار ...".وكان انصار الحزب الدستوري الحر وعلى راسهم رئيسة الحزب قرروا اليوم السبت الانطلاق في مسيرة في اتجاه قرطاج سيرا على القدمين بعد ان تم منعهم من الوصول الى جهة قرطاج عبر محطة الارتال "تي جي ام" في الصباح الباكر.ومنعت الوحدات الامنية تقدم المسيرة وسط مناوشات وتدافع بين انصار الحزب الدستوري وقوات الامن ووحدات التدخل المرابطة بالمكان.ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من محيط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجهة "مونبليزير" بتونس العاصمة عديد اللافتات تحت شعار "الذكرى الثانية لانطلاق ثورة التنوير"، و"14 جانفي 2023 نهاية اكذوية" و"سيب الكياس" و"لا قيس لا خوانجية وفات المسرحية"وشهدت محطة الأرتال " تي جي ام" بالعاصمة صباح اليوم ، تجمعا لرئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، ولعدد من أنصار الحزب بنية الاتجاه نحو ضاحية قرطاج، حيث تم ايقاف السفرات، وحضر مدير إقليم الأمن الوطني بتونس.ونددت موسي من أمام محطة الأرتال، بمنع أنصارها من الوصول الي قرطاج عبر وسائل النقل العمومي، ورفعت رفقة مناصريها عديد الشعارات المناوئة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على حقهم المكفول كمواطنين للتنقل