محامي نور شيبة: التمديد في فترة الايقاف التحفظي لنور لمدة 4 أشهر اضافية

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 13:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اكد الاستاذ احمد بن حسانة محامي الفنان الشعبي نور شيبة ل" باب نات " اليوم الإثنين 9 جانفي 2023 ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد فيما عرف بملف تغيير العينة الذي شملت الأبحاث فيه موكله قرر اليوم التمديد في فترة الايقاف التحفظي لموكله لمدة 4 أشهر اضافية على ذمة القضية ،وبين الاستاذ المحامي بن حسانة ان الأبحاث في ملف القضيّة المذكورة لم تثبت تورط أو ادانة موكله نور شيبة في القضية وان التحقيقات عجزت عن كشف ملابسات تغيير العينات كما ولم يتم إيقاف أي شخص على علاقة بالملف من أطباء أو ممرضين أو اعوان امن وانه تم الاكتفاء بايقاف موكله فقط.

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