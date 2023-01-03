نجيب الدزيري: أنا ارفض محاكمة عياشي الهمامي ونجيب الشابي ورضا بلحاج والرئيس قيس سعيد خاطيه ولا علاقة له باثارة هذه القضايا‎

عبّر الثلاثاء 2 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري المساند لمسار 25 جويلية، عن رفضه لمحاكمة عياشي الهمامي ونجيب الشابي ورضا بلحاج بسبب ٱرائهم ومواقفهم.وأكد الدزيري أنه لا علاقة لرئيس الجمهورية بهذه المحاكمات وقال "الرئيس خاطيه ولا علاقة له باثارة هذه القضايا" مشيرا الي انه تم فتح تحقيق في شأنهم اثر شكاية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.وتابع الدزيري قائلا "انا متهني، القضايا هاذي ما عندها وين توصل لانو عندنا رئيس جمهورية أستاذ قانون دستوري يعني لن يكون هناك ظلم لأي شخص".وكان احمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، افاد أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، اعلمه والقيادي بالجهة رضا بلحاج يوم امس الاثنين، بإحالتهما على القضاء إثر شكاية تقدمت بها عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر يوم 27 ديسمبر الماضي موضوعها "تكوين وفاق ارهابي".واضاف الشابي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش ندوة صحفية عقدتها جبهة الخلاص الوطني، أن الشكاية التي تتعلق بتهمة "إيواء الارهاب وتمويله والتستر على جمعية غير مرخص لها"، شملت ايضا الرئيس الاسبق المنصف المرزوقي والناشطين بالجبهة جوهر بن مبارك وشيماء عيسى .وكان الحزب الدستوري الحر اعلن في بلاغ له يوم الثلاثاء الماضي، أن هيئة الدفاع التابعة للحزب، تقدمت بشكايات جزائية ضد عدد من قيادات "جبهة الخلاص الوطني " الى جانب الرئيس السابق المنصف المرزوقي .وأعرب الشابي خلال الندوة الصحفية عن "استغرابه من سرعة اتخاذ قرار وكيل الجمهورية في التتبع بعد 24 ساعة فقط من تاريخ ايداع الشكاية دون تكبد عناء التثبت من محتواها ومن مدى وجاهتها القانونية والواقعية"، مؤكدا أنه "يطعن بكامل المسؤولية في حياد القاضي، وكيل الجمهورية بتونس بسبب توظيف القاضي لخلاف سياسي مع عبير موسي".وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، انه "لن يستجيب لا هو ولا رضا بلحاج الى اي استدعاء ممن سيتعهد بهذه القضية، وأنه لن يتكلم ولن يجيب على اي سؤال في حال جلبه بالقوة وفقا للقانون"، محذرا القضاة الذين "سيتورطون في هذه العملية بأنه سيلاحقهم شخصيا وانهم لن يفلتوا من العقاب، لان دورهم هو اقامة العدل، لا ان يكونوا موظفين لدى رئيس الدولة كما يريد هو ذلك وكما جاء في دستوره".