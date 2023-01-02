حاتم المليكي: تونس في الانعاش وجاينا شلبوق كبير وفق التقارير الدولية

حاتم المليكي: تونس في الانعاش وجاينا شلبوق كبير وفق التقارير الدولية

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 16:59 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان تونس في الانعاش مع التدهور المالي والاقتصادي.
وأضاف " تقارير دولية نبهتنا قبل سنوات إلى وضعنا الحالي لكننا لم نتعظ وواصلنا نفس الصراعات".
وتابع " هنالك الحل الاخير قبل نزول الشعب للشارع وهو مبادرة المنظمات الوطنية".
واكد المليكي أن تونس ستواجه تحديا كبيرا قائلا " ان تقارير تتحدث عن "شلبوق" كبير قادم".


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