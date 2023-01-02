نجيب الدزيري: " اتحدى الغنوشي يزور المنيهلة كيما سعيد وبسيس يرد " اعطيني أمن رئاسي تو نمشي لزاباروجيا"

نجيب الدزيري: " اتحدى الغنوشي يزور المنيهلة كيما سعيد وبسيس يرد " اعطيني أمن رئاسي تو نمشي لزاباروجيا"

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 12:54 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تحدى الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي زيارة المنيهلة مثل رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأضاف " حادثة الزيت حادثة طبيعية البعض اعتبرها مسرحية متناسين دعوة الرئيس الايجابية للعمل".
وقد رد بسبس قائلا " لو املك أمنا رئاسيا ومدرعات أذهب حتى لكوسوفو متابعا " ما حدث فيه مغالطة وكأن الرئيس يقول للناس أن الزيت المدعم موجود".


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