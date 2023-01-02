تحدى الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" السياسيين وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي زيارة المنيهلة مثل رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأضاف " حادثة الزيت حادثة طبيعية البعض اعتبرها مسرحية متناسين دعوة الرئيس الايجابية للعمل".وقد رد بسبس قائلا " لو املك أمنا رئاسيا ومدرعات أذهب حتى لكوسوفو متابعا " ما حدث فيه مغالطة وكأن الرئيس يقول للناس أن الزيت المدعم موجود".