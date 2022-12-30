دعت الجمعة 30 ديسمبر، وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي التونسيين الي التقليص في استعمال الماء والكهرباء والمحروقات بهدف المساهمة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.كما دعت وزيرة البيئة التونسيين الي غراسة الاشجار والنباتات والعودة الي استعمال الماجل في المنازل مؤكدة على ضرورة تظافر مجهودات الدولة والمواطنين للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.